После повышения цен на 10% костюм стал стоить 2750руб.Сколько руб стоил костюм до повышения цен?
Математика
После повышения цен на 10% костюм стал стоить 2750руб.Сколько руб стоил костюм до повышения цен?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100% это цена которую имел костюм ранее, то есть до повышения цен. После повышения он стал стоить 100+10%= 110% 110%= 1,1 Решение: 2750:1,1= 2500 рублей Столько костюм стоил до повышения цен.
Гость:
2750 ---110% x------ 100% 2750*100/110=2500
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