Винни-Пух,Пяточок,Иа и Кролик съели вместе 70 бананов, причём каждый из них съел хотя бы один банан. Винни-Пух съел больше, чем кто-либо из них,Кролик и Иа съели вместе 45 бананов. Сколько бананов съел Пяточок?
Математика
Винни-Пух,Пяточок,Иа и Кролик съели вместе 70 бананов, причём каждый из них съел хотя бы один банан. Винни-Пух съел больше, чем кто-либо из них,Кролик и Иа съели вместе 45 бананов. Сколько бананов съел Пяточок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Винни-Пух,Пяточок,Иа и Кролик съели вместе 70 бананов, причём каждый из них съел хотя бы один банан. Винни-Пух съел больше, чем кто-либо из них,Кролик и Иа съели вместе 45 бананов. Сколько бананов съел Пяточок? (45-1)/2=22 допустим Кролик съел 22, Иа съел 23 Винни-Пух 23+1=24 22+23+24=69 70-69=1 съел Пяточок
Гость:
(45-1)/2=22кролик 45-22=23иа 23+1=24вини-пух 70-(22+23+24)=1пяточок
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