Винни-Пух,Пяточок,Иа и Кролик съели вместе 70 бананов, причём каждый из них съел хотя бы один банан. Винни-Пух съел больше, чем кто-либо из них,Кролик и Иа съели вместе 45 бананов. Сколько бананов съел Пяточок?

Математика

Винни-Пух,Пяточок,Иа и Кролик съели вместе 70 бананов, причём каждый из них съел хотя бы один банан. Винни-Пух съел больше, чем кто-либо из них,Кролик и Иа съели вместе 45 бананов. Сколько бананов съел Пяточок?

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