Вычислить объем аммиака, полученного при разложении 5,35 г хлорида аммония, если объемная доля выхода аммиака 75%. только пожалуйста напиши уравнение со всеми коэффициентами и с дано

Химия

Вычислить объем аммиака, полученного при разложении 5,35 г хлорида аммония, если объемная доля выхода аммиака 75%. только пожалуйста напиши уравнение со всеми коэффициентами и с дано

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