Вычислить объем аммиака, полученного при разложении 5,35 г хлорида аммония, если объемная доля выхода аммиака 75%. только пожалуйста напиши уравнение со всеми коэффициентами и с дано
Химия
Вычислить объем аммиака, полученного при разложении 5,35 г хлорида аммония, если объемная доля выхода аммиака 75%. только пожалуйста напиши уравнение со всеми коэффициентами и с дано
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NH4Cl = NH3 + HCl n (NH4Cl) = 5,35 : 53,5 = 0,1 моль По уравнению реакции 1 моль NH4Cl дает 1 моль NH3, следовательно 0,1 моль NH4Cl даст 0,1 моль NH3 V теор = 0,1 моль х 22,4 л/моль = 2,24 л V практич = 2,24л х 75% : 100% = 1,68 л
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