Длины пяти последовательных сторон описанного около окружности шестиугольника равны 5, 6, 7, 8 и 9. Найдите длину шестой стороны

Математика

Длины пяти последовательных сторон описанного около окружности шестиугольника равны 5, 6, 7, 8 и 9. Найдите длину шестой стороны

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