Обладает ли материальная точка массой?
Физика
Обладает ли материальная точка массой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Материальная точка - это тело исчезающе малых размеров, но обладающее некоторой массой.
Гость:
конечн обладает. Она "не обладает" только размером
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