расстояние между домами Пети и Саши 94 метра.Мальчики отправились в гости друг к другу.Кто из них был дальше от дома Пети и на сколько метров,когда Петя отошел от своего дома на 29 метров,а Саша от своего дома на 46 метров?

Саша был на расстоянии от дома Пети: 94-46=48 м. Так как 48 больше, чем 29, то Саша был дальше от дома Пети на 48-29=19 метров, чем Петя от своего дома.

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так как Саша прошел от своего дома 46 метров, то до дома Пети ему осталось 94 - 46 = 48 метров , а так как 48 > 29, то Саша был дальше от дома Пети . 48 - 29 = 19 метров Петя на 19 метров ближе к своему дому, чем Саша Ответ: Саша на 19 метров дальше, чем Петя