Определите силу, под действием которой тело массой 50 кг движется по закону V= 20+5t.
Физика
Определите силу, под действием которой тело массой 50 кг движется по закону V= 20+5t.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из формулы V=V0+at найдем ускорение a=5 м/c по 2 закону Ньютона F=ma находим силу F= 50*5= 250Н
Гость:
Дано: m=50ru a=5м/с² --------------- F-? Решение: F=ma=50кг*5м/с²=250Н
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Каким будет давление газа после охлаждения от 30 до 0 градусов цельсия, если при 30 градусов цельсия давление газа было равно 2*10 в 5 степени Па? ...
Физика
точка движется по окружности R=30 см с постоянным угловым ускорением.Определить тангенциальное ускорение точки,если известно,что за время t =4с она...
Алгебра
велосипедист доехал от озера до деревни и вернулся обратно,затратив на весь путь 1 час. От озера до деревни он ехал со скоростью 15км/час. Чему рав...
Математика
расстояние между домами Пети и Саши 94 метра.Мальчики отправились в гости друг к другу.Кто из них был дальше от дома Пети и на сколько метров,когда...