точка движется по окружности R=30 см с постоянным угловым ускорением.Определить тангенциальное ускорение точки,если известно,что за время t =4с она совершила три оборота и в конце третьего оборота ее нормальное ускорение равно ...

Физика

точка движется по окружности R=30 см с постоянным угловым ускорением.Определить тангенциальное ускорение точки,если известно,что за время t =4с она совершила три оборота и в конце третьего оборота ее нормальное ускорение равно 2,7м/с2.

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