точка движется по окружности R=30 см с постоянным угловым ускорением.Определить тангенциальное ускорение точки,если известно,что за время t =4с она совершила три оборота и в конце третьего оборота ее нормальное ускорение равно ...
Физика
точка движется по окружности R=30 см с постоянным угловым ускорением.Определить тангенциальное ускорение точки,если известно,что за время t =4с она совершила три оборота и в конце третьего оборота ее нормальное ускорение равно 2,7м/с2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: R=0.3м T=t/3c a=2.7м/с² ------------- аτ-? Решение: Выражаем тангенциальное ускорение через нормальное ускорение: аτ=√аR/Т=3с*√(аR)/t=0.675м/с²
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