Каким будет давление газа после охлаждения от 30 до 0 градусов цельсия, если при 30 градусов цельсия давление газа было равно 2*10 в 5 степени Па? V=const.

Физика

Каким будет давление газа после охлаждения от 30 до 0 градусов цельсия, если при 30 градусов цельсия давление газа было равно 2*10 в 5 степени Па? V=const.

Автор: Гость