Каким будет давление газа после охлаждения от 30 до 0 градусов цельсия, если при 30 градусов цельсия давление газа было равно 2*10 в 5 степени Па? V=const.
Физика
Каким будет давление газа после охлаждения от 30 до 0 градусов цельсия, если при 30 градусов цельсия давление газа было равно 2*10 в 5 степени Па? V=const.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Т₁=300К Т₂273К Р₁2*10⁵Па -------------- Р₂-? Решение: Р₁/Т₁=Р₂/Т₂⇒Р₂=Р₁Т₂/Т₁=1,82*10⁵Па
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
точка движется по окружности R=30 см с постоянным угловым ускорением.Определить тангенциальное ускорение точки,если известно,что за время t =4с она...
Алгебра
велосипедист доехал от озера до деревни и вернулся обратно,затратив на весь путь 1 час. От озера до деревни он ехал со скоростью 15км/час. Чему рав...
Математика
расстояние между домами Пети и Саши 94 метра.Мальчики отправились в гости друг к другу.Кто из них был дальше от дома Пети и на сколько метров,когда...