1,5 кошки за 1,5 часа съели 1,5 мышки. сколько мышек могут съесть 15 кошек в 15 часов
Математика
1,5 кошки за 1,5 часа съели 1,5 мышки. сколько мышек могут съесть 15 кошек в 15 часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 мышек, так как 15 в 10 раз больше 1,5.
Гость:
так как 15 кошек и 15 часов в 10 раз больше 1,5 кошек и 1,5 часов, то следовательно мышек съедят тоже в 10 раз больше, т.е. 15 штук только возникает вопрос каким образом ела половина кошки?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Физика
Каким будет давление газа после охлаждения от 30 до 0 градусов цельсия, если при 30 градусов цельсия давление газа было равно 2*10 в 5 степени Па? ...
Физика
точка движется по окружности R=30 см с постоянным угловым ускорением.Определить тангенциальное ускорение точки,если известно,что за время t =4с она...
Алгебра
велосипедист доехал от озера до деревни и вернулся обратно,затратив на весь путь 1 час. От озера до деревни он ехал со скоростью 15км/час. Чему рав...