1,5 кошки за 1,5 часа съели 1,5 мышки. сколько мышек могут съесть 15 кошек в 15 часов

15 мышек, так как 15 в 10 раз больше 1,5.

Гость: Гость:

так как 15 кошек и 15 часов в 10 раз больше 1,5 кошек и 1,5 часов, то следовательно мышек съедят тоже в 10 раз больше, т.е. 15 штук только возникает вопрос каким образом ела половина кошки?