На складе, в вагоне и контейнере находится 24 тонны груза. На складе груза в 2 раза больше, а в контейнере в 2 раза меньше ,чем в вагоне. Сколько груза находится на складе, в вагоне и в контейнере отдельно?

Математика

На складе, в вагоне и контейнере находится 24 тонны груза. На складе груза в 2 раза больше, а в контейнере в 2 раза меньше ,чем в вагоне. Сколько груза находится на складе, в вагоне и в контейнере отдельно?

Автор: Гость