На складе, в вагоне и контейнере находится 24 тонны груза. На складе груза в 2 раза больше, а в контейнере в 2 раза меньше ,чем в вагоне. Сколько груза находится на складе, в вагоне и в контейнере отдельно?

Математика
На складе, в вагоне и контейнере находится 24 тонны груза. На складе груза в 2 раза больше, а в контейнере в 2 раза меньше ,чем в вагоне. Сколько груза находится на складе, в вагоне и в контейнере отдельно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A+B+C=24 A=2C B=C/2 2C+C/2+C=24 4C+C+2C=48 7С=48 С=6 6/7 в контейнере A=13 5/7 На складе B= 3 3/7 в вагоне
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