цена одного большого микроколькулятора 120 рублей , а цена маленького 80 рублей , купили по 5 штук больших и маленьких микрокалькуляторов , сколько стоила покупка?

Математика

цена одного большого микроколькулятора 120 рублей , а цена маленького 80 рублей , купили по 5 штук больших и маленьких микрокалькуляторов , сколько стоила покупка?

Автор: Гость