цена одного большого микроколькулятора 120 рублей , а цена маленького 80 рублей , купили по 5 штук больших и маленьких микрокалькуляторов , сколько стоила покупка?

Математика
цена одного большого микроколькулятора 120 рублей , а цена маленького 80 рублей , купили по 5 штук больших и маленьких микрокалькуляторов , сколько стоила покупка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1й способ (120+80)*5=1000 руб 2й способ 120*5=600 80*5=400 600+400=1000
Гость:
купили: 5шт по 120руб 5 шт по 80 руб всего ? 120*5=600 руб 80*5=400 руб 600+400=1000 руб 2 способ (120+80)*5=200*5=1000 руб Ответ: покупка стоила 1000 руб
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