Перше число 12, друге 36, а третє-в 9 раз менше від другого. Знайди суму ціх чисел.

Математика
Перше число 12, друге 36, а третє-в 9 раз менше від другого. Знайди суму ціх чисел.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36/9=4 12+36+4=52
Гость:
Перше число 12, друге 36, а третє-в 9 раз менше від другого. Знайди суму ціх чисел. 12 + 36 + 36 / 9 = 52
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