у оли было 18 яблок, она поделилась с геной и дала ему 5 яблок, сколько у неё осталось яблок?

Математика
у оли было 18 яблок, она поделилась с геной и дала ему 5 яблок, сколько у неё осталось яблок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18-5=13 яблок
Гость:
было - 18 я отдала - 5 я осталось - ? 18 - 5 =13 ( я ) Ответ : У Оли осталось 13 яблок
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