у оли было 18 яблок, она поделилась с геной и дала ему 5 яблок, сколько у неё осталось яблок?

Математика

у оли было 18 яблок, она поделилась с геной и дала ему 5 яблок, сколько у неё осталось яблок?

Автор: Гость