сравните числа 7 в 80 степени и 4 в 120 степени

Гость: Гость:

Немного другое решение предлагаю. Преобразуем: 4¹²⁰=2²*¹²⁰=2²⁴⁰. С другой стороны 7⁸⁰<8⁸⁰⇒7⁸⁰<2³*⁸⁰⇒7⁸⁰<2²⁴⁰. Таким образом 7⁸⁰<4¹²⁰.