сравните числа 7 в 80 степени и 4 в 120 степени

Алгебра
сравните числа 7 в 80 степени и 4 в 120 степени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7⁸⁰=(7²)⁴⁰=49⁴⁰ 4¹²⁰=(4³)⁴⁰=64⁴⁰ 49⁴⁰<64⁴⁰ 7⁸⁰<4¹²⁰
Гость:
Немного другое решение предлагаю. Преобразуем: 4¹²⁰=2²*¹²⁰=2²⁴⁰. С другой стороны 7⁸⁰<8⁸⁰⇒7⁸⁰<2³*⁸⁰⇒7⁸⁰<2²⁴⁰. Таким образом 7⁸⁰<4¹²⁰.
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