определить последюю цифру числа 389 в 162степени плюс 635 в 236 степени

389 в 162степени плюс 635 в 236 степени, 9 в чет степени дает 1 в не чет дает 9, у нас четная степень значит 389 в 162степени оканчивается 1, 5 в любой степени дает 5, получаем 5+1=6 ответ 6

Гость: Гость:

Так 9 во 2 степени = 81 то первое число закончится на 1, так как 5 в 6 степени закончится на число 5 то второе чилсо закончится числом 5, а 5+1=6 значит это число закончится числом 6