определить последюю цифру числа 389 в 162степени плюс 635 в 236 степени
Алгебра
определить последюю цифру числа 389 в 162степени плюс 635 в 236 степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
389 в 162степени плюс 635 в 236 степени, 9 в чет степени дает 1 в не чет дает 9, у нас четная степень значит 389 в 162степени оканчивается 1, 5 в любой степени дает 5, получаем 5+1=6 ответ 6
Гость:
Так 9 во 2 степени = 81 то первое число закончится на 1, так как 5 в 6 степени закончится на число 5 то второе чилсо закончится числом 5, а 5+1=6 значит это число закончится числом 6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Точки А, В, С, D не лежат в одной плоскости. Пересекаются ли плоскости, проходящие через точки В, D, C и A,C,D? (Ответ обосновать!)
Математика
На складе, в вагоне и контейнере находится 24 тонны груза. На складе груза в 2 раза больше, а в контейнере в 2 раза меньше ,чем в вагоне. Сколько г...
Математика
Математика
цена одного большого микроколькулятора 120 рублей , а цена маленького 80 рублей , купили по 5 штук больших и маленьких микрокалькуляторов , сколько...