Петя и Вася одновременно побежали по кругу. Когда Петя обогнал Васю в третий раз, Вася пробежал ровно 6 кругов. Во сколько раз скорость Пети больше скорости Васи, если они бегут с постоянными скоростями?

Математика
Петя и Вася одновременно побежали по кругу. Когда Петя обогнал Васю в третий раз, Вася пробежал ровно 6 кругов. Во сколько раз скорость Пети больше скорости Васи, если они бегут с постоянными скоростями?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6/3=2 на каждые 2 круга Васи Петя должен сделать 3 круга значит 3/2=1,5 скорость Пети больше скорости Васи
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