Найдите периметр прямоугольника, длина которого на 4 см больше его ширины, а площадь равна 96 см2(см в квадрате)

Алгебра

Найдите периметр прямоугольника, длина которого на 4 см больше его ширины, а площадь равна 96 см2(см в квадрате)

Автор: Гость