Найдите периметр прямоугольника, длина которого на 4 см больше его ширины, а площадь равна 96 см2(см в квадрате)
Алгебра
Найдите периметр прямоугольника, длина которого на 4 см больше его ширины, а площадь равна 96 см2(см в квадрате)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-ширина х+4 - длина. Найдём площадь х*(х+4)=96 x^2+4x=96 x=8 Найдём периметр 8+12=20 20*2=40 см
Гость:
P=(a+a+4)*2=4a+8 S=a*(a+4) a^2+4a=96 a^2+4a-96=0 D=20 a=8 P=4* 8+8=40 см
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