10 предложений с различными способами выражения подлежащего

Русский язык
10 предложений с различными способами выражения подлежащего
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Одна из самых грустных сказок Андерсена – это "Девочка со спичками". 2. Большинство детей в нашей стране читают сказки Андерсена с самого раннего детства. 3. Машенька получила в подарок на день рождения красивую толстую книгу, в которой было опубликовано множество сказок Андерсена. 4. Читать сказки и представлять себя принцессой – самое любимое занятие маленьких девочек. 5. Копенгагенская Русалочка – это единственный памятник в мире, который посвящен героине сказки. 6. Приятно, что так много детей в мире все еще любят волшебные сказки. 7. Около трехсот высоких гостей присутствовали на открытии памятника Андерсену. 8. Человек, который так любил детей, просто не мог писать плохте сказки. 9. Книга с картинками известных художников была самым приятным подарком. 10. Белоснежка с семью гномами стали самыми популярными мультипликационными героями в Америке. 11. Читающий всегда получает удовольствие не только от содержания, но и от внешнего вида книги. 12. "Как хорошо уметь читать!" - говорят все детишки после того, как они прочитали свою первую в жизни книгу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
летние каникулы длятся 73 дня. Каким днем недели будет последний день летних каникул, если они начались во вторник?
Ответить
Геометрия
В треугольнике ABC угол В равен 36°, угол С равен 42°. На стороне ВС взята точка М так, что ВМ = R, где R — радиус окружности, описанной около тре¬...
Ответить
Алгебра
Найдите периметр прямоугольника, длина которого на 4 см больше его ширины, а площадь равна 96 см2(см в квадрате)
Ответить
Математика
1/4х+1/6х+1/8х
Ответить
Алгебра
IxI-x=2
Ответить