летние каникулы длятся 73 дня. Каким днем недели будет последний день летних каникул, если они начались во вторник?
Математика
летние каникулы длятся 73 дня. Каким днем недели будет последний день летних каникул, если они начались во вторник?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как каникулы длятся 10 недель и 3 дня, то семидесятый день будет в понедельник и плюс еще 3 дня следовательно каникулы закончатся в четверг
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