башенный кран поднимает в гороизонтальном положении стальную балку длинной 5м и сечением 100 см2 на высоту 12м . какую полезную работу совершает кран

Физика
башенный кран поднимает в гороизонтальном положении стальную балку длинной 5м и сечением 100 см2 на высоту 12м . какую полезную работу совершает кран
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
полезная работа в данной задаче это работа на увеличение потенциальной энергии: A=mgh. массу находим так m=p*V=p*l*s. р- плотность стали итак A=plsgh=4620 кДж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
составить формулы по названиям веществ2,2-диметилпропан
Ответить
Русский язык
10 предложений с различными способами выражения подлежащего
Ответить
Математика
летние каникулы длятся 73 дня. Каким днем недели будет последний день летних каникул, если они начались во вторник?
Ответить
Геометрия
В треугольнике ABC угол В равен 36°, угол С равен 42°. На стороне ВС взята точка М так, что ВМ = R, где R — радиус окружности, описанной около тре¬...
Ответить
Алгебра
Найдите периметр прямоугольника, длина которого на 4 см больше его ширины, а площадь равна 96 см2(см в квадрате)
Ответить