башенный кран поднимает в гороизонтальном положении стальную балку длинной 5м и сечением 100 см2 на высоту 12м . какую полезную работу совершает кран
Физика
башенный кран поднимает в гороизонтальном положении стальную балку длинной 5м и сечением 100 см2 на высоту 12м . какую полезную работу совершает кран
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
полезная работа в данной задаче это работа на увеличение потенциальной энергии: A=mgh. массу находим так m=p*V=p*l*s. р- плотность стали итак A=plsgh=4620 кДж
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