составить формулы по названиям веществ2,2-диметилпропан
Химия
составить формулы по названиям веществ2,2-диметилпропан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3-C(CH3)(CH3)-CH2-CH2-CH3 ТО, ЧТО В СКОБКАХ ОТХОДИТ С ДВУХ СТОРОН ОТ "C", ВВЕРХ И ВНИЗ
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