Какое давление создаёт на фундамент кирпичная стена высотой 10 метров?
Физика
Какое давление создаёт на фундамент кирпичная стена высотой 10 метров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление кирпичной стены можно расчитать по формуле:Р=F/S=mg/S=ρhSg/S P=ρgh.Подставляя значение плотности кирпича вычисяем давление кирпичной стены на фундамент.
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