Найти вес тела и силу тяжести если масса тела=1,2т Изобразить эти силы графически и указать на что действуют эти силы

Физика
Найти вес тела и силу тяжести если масса тела=1,2т Изобразить эти силы графически и указать на что действуют эти силы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: =1.2T=1200кг g=10м/с2 . P-?F-? Решение: P=F=mg=1200кг*10м/с2=12кН Fт Р
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