Найти вес тела и силу тяжести если масса тела=1,2т Изобразить эти силы графически и указать на что действуют эти силы

Физика

Найти вес тела и силу тяжести если масса тела=1,2т Изобразить эти силы графически и указать на что действуют эти силы

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