Расстояние между пунктами А и В равно 9 км. Дорога имеет подъем, равнинный участок и спуск. Скорость пешехода на подъеме равна 4км/ч, на равнинном участке - 5 км/ч, а на спуске - 6 км/ч. Сколько километров составляет равнинный ...

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Расстояние между пунктами А и В равно 9 км. Дорога имеет подъем, равнинный участок и спуск. Скорость пешехода на подъеме равна 4км/ч, на равнинном участке - 5 км/ч, а на спуске - 6 км/ч. Сколько километров составляет равнинный участок, если пешеход проходит расстояние от А до В и обратно за 3 ч 41 мин.?

Автор: Гость