Расстояние между пунктами А и В равно 9 км. Дорога имеет подъем, равнинный участок и спуск. Скорость пешехода на подъеме равна 4км/ч, на равнинном участке - 5 км/ч, а на спуске - 6 км/ч. Сколько километров составляет равнинный ...

Алгебра
Расстояние между пунктами А и В равно 9 км. Дорога имеет подъем, равнинный участок и спуск. Скорость пешехода на подъеме равна 4км/ч, на равнинном участке - 5 км/ч, а на спуске - 6 км/ч. Сколько километров составляет равнинный участок, если пешеход проходит расстояние от А до В и обратно за 3 ч 41 мин.?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 ч 41 мин =221/60 ч x/4+y/5+z/6+x/6+y/5+z/4=221/60 15x+10x+24y+10z+15z=221 x+y+z=9 y=9-x-z 25x+25z-24z-24x+216=221 x+z=5 y=9-(x+z) y=9-5 y=4 равнинный участок 4 км
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