Подъемный кран поднимает груз 1000 кг на высоту 20м за 25сек. Чему равно полезная мощьность крана?
Физика
Подъемный кран поднимает груз 1000 кг на высоту 20м за 25сек. Чему равно полезная мощьность крана?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение: h=20м N=A/t, A=mgh,отсюда N=mgh/t=(1000кг*10м/с²*20м)/25с=8000Вт= m=1000кг =8кВт t=25с ------------ N-?
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