груз массой 4кг,привязанный к нити, вращают в горизонтальной плоскости с постоянной скоростью так, что нить описывает коническую поверхность.Угол отклонения нити равен 17градусов.Найти силу натяжения нити

Физика

груз массой 4кг,привязанный к нити, вращают в горизонтальной плоскости с постоянной скоростью так, что нить описывает коническую поверхность.Угол отклонения нити равен 17градусов.Найти силу натяжения нити

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