груз массой 4кг,привязанный к нити, вращают в горизонтальной плоскости с постоянной скоростью так, что нить описывает коническую поверхность.Угол отклонения нити равен 17градусов.Найти силу натяжения нити
Физика
груз массой 4кг,привязанный к нити, вращают в горизонтальной плоскости с постоянной скоростью так, что нить описывает коническую поверхность.Угол отклонения нити равен 17градусов.Найти силу натяжения нити
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
запишем 2ой закон ньютона для вертикальной проекции.Получим уравнение: T*cos a=m*g. выражаем Т=mg/cos a= 41,83 Н
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