На столе одна на другой лежат две книги. Если меньшая лежит сверху, давление на стол равно 300Па, а если меньшая книга внизу, давление равно 1 кПа. Размеры меньшей книги 15см на 20 см, ширина большей книги 25см. Какова длина бо...

Физика

На столе одна на другой лежат две книги. Если меньшая лежит сверху, давление на стол равно 300Па, а если меньшая книга внизу, давление равно 1 кПа. Размеры меньшей книги 15см на 20 см, ширина большей книги 25см. Какова длина большей книги?

Автор: Гость