нужно наполнить аквариум водой. Сколько ведер необходимо использовать, если в ведро входит 10 кг. воды, а аквариум имеет размеры: длинна 1 м., ширина 0,5 м., а уровень воды = 0,7 м. ?

Физика

нужно наполнить аквариум водой. Сколько ведер необходимо использовать, если в ведро входит 10 кг. воды, а аквариум имеет размеры: длинна 1 м., ширина 0,5 м., а уровень воды = 0,7 м. ?

Автор: Гость