нужно наполнить аквариум водой. Сколько ведер необходимо использовать, если в ведро входит 10 кг. воды, а аквариум имеет размеры: длинна 1 м., ширина 0,5 м., а уровень воды = 0,7 м. ?
Физика
нужно наполнить аквариум водой. Сколько ведер необходимо использовать, если в ведро входит 10 кг. воды, а аквариум имеет размеры: длинна 1 м., ширина 0,5 м., а уровень воды = 0,7 м. ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим Объём аквариума 1*0,5*0,7=0,35м³ (объём) 0,35м³=350дм³ дм³=1литр, то чтобы заполнить аквариум надо 350 литров, то есть 350/10=35 ведёр нужно чтобы заполнить аквариум
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