Колонна автобусов длиной 400м движется по шоссе со скоростью 50 км/ч . Инспектору , машина которого замыкает колонну , нужно подъехать к головному автобусу . За сколько минут инспектор догонит головной автобус, если будет ехать...

Математика

Колонна автобусов длиной 400м движется по шоссе со скоростью 50 км/ч . Инспектору , машина которого замыкает колонну , нужно подъехать к головному автобусу . За сколько минут инспектор догонит головной автобус, если будет ехать со скоростью 60 км/ч?

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