Колонна автобусов длиной 400м движется по шоссе со скоростью 50 км/ч . Инспектору , машина которого замыкает колонну , нужно подъехать к головному автобусу . За сколько минут инспектор догонит головной автобус, если будет ехать...
Математика
Колонна автобусов длиной 400м движется по шоссе со скоростью 50 км/ч . Инспектору , машина которого замыкает колонну , нужно подъехать к головному автобусу . За сколько минут инспектор догонит головной автобус, если будет ехать со скоростью 60 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60-50=10 400м=0,4 км 0,4/10=0,04 ч 0,04ч=0,04*60=2,4 мин
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