В книге 3 рассказа. Первый рассказ занимает 3/16 книги, второй 7/16 книги. Сколько страниц в этой книге, если третий рассказ занимает 30 страниц? По скольку страниц в первых двух рассказах?

Математика

В книге 3 рассказа. Первый рассказ занимает 3/16 книги, второй 7/16 книги. Сколько страниц в этой книге, если третий рассказ занимает 30 страниц? По скольку страниц в первых двух рассказах?

Автор: Гость