В книге 3 рассказа. Первый рассказ занимает 3/16 книги, второй 7/16 книги. Сколько страниц в этой книге, если третий рассказ занимает 30 страниц? По скольку страниц в первых двух рассказах?

Математика
В книге 3 рассказа. Первый рассказ занимает 3/16 книги, второй 7/16 книги. Сколько страниц в этой книге, если третий рассказ занимает 30 страниц? По скольку страниц в первых двух рассказах?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вся книга это - х то 1 рассказ = 3/16х 2 рассказ =7/16х 3 рассказ =30страниц Уравнение: 3/16х+7/16х+30=х получается что 1- 10/16= 6/16 ( 3 рассказ ) то 30/6*16=80 страниц - вся книга, то1 рассказ 5*3=15стр. 2 рассказ 7*5=35страниц
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