translate from russian into english я уже помыла посуду
Английский язык
translate from russian into english я уже помыла посуду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I have already washed the dishes
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
В проводнике длиной 8 см сила тока 50 А.Он находится в однородном магнитном поле с индукцией 20мТл.Поле и ток взаимно перпендикулярны.С какой силой...
Физика
нужно наполнить аквариум водой. Сколько ведер необходимо использовать, если в ведро входит 10 кг. воды, а аквариум имеет размеры: длинна 1 м., шири...
Математика
Колонна автобусов длиной 400м движется по шоссе со скоростью 50 км/ч . Инспектору , машина которого замыкает колонну , нужно подъехать к головному ...
Физика
груз массой 4кг,привязанный к нити, вращают в горизонтальной плоскости с постоянной скоростью так, что нить описывает коническую поверхность.Угол о...