20=6*3+2 2 есть...от деления числа 20 на число 6.

Математика
20=6*3+2 2 есть...от деления числа 20 на число 6.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20=6*3+2; 2 есть остаток от деления числа 20 на число 6.
Гость:
20=6*3+2 2 есть остаток от деления числа 20 на число 6, так как 6*3+2=18+2=20
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