периметр треугольника равен 48 см, а одна из сторон равна 18 см. найдите две другие стороны, если их разность равна 4,6 см

Геометрия

периметр треугольника равен 48 см, а одна из сторон равна 18 см. найдите две другие стороны, если их разность равна 4,6 см

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