периметр треугольника равен 48 см, а одна из сторон равна 18 см. найдите две другие стороны, если их разность равна 4,6 см
Геометрия
периметр треугольника равен 48 см, а одна из сторон равна 18 см. найдите две другие стороны, если их разность равна 4,6 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значит так) х - вторая сторона (х+4,6) - третья Тады: х+(х+4,6)+18=48 2х+4,6=30 2х=25,4 х=12.7 Стороны равны: 12,7 и 17,3
Гость:
пусть сторона А=х, тогда В= х-4,6. Состовляем уравнение: х+(х-4,6)+18=48 х+х+13,4=48 2х=48-13,4 2х=34,6 х=17,3 (см)- сторона А 17,3-4,6=12,7 (см)-сторона В ------------------------------ проверка: Р=А+В+С= 17,3+12,7+ 18=48 (см) Ответ: Сторона А= 17,3 см., Сторона В= 12,7 см.
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