Грузик массой m=100г, подвешенный к потолку на длинной лёгкой нерастяжимой нити, совершает колебания. На какую максимальную высоту над положением равновесия поднимается грузик, если его максимальная кинетическая энергия равно 0...

Физика

Грузик массой m=100г, подвешенный к потолку на длинной лёгкой нерастяжимой нити, совершает колебания. На какую максимальную высоту над положением равновесия поднимается грузик, если его максимальная кинетическая энергия равно 0,5 Дж? Сопротивление воздуха не учитывать.

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