Грузик массой m=100г, подвешенный к потолку на длинной лёгкой нерастяжимой нити, совершает колебания. На какую максимальную высоту над положением равновесия поднимается грузик, если его максимальная кинетическая энергия равно 0...
Физика
Грузик массой m=100г, подвешенный к потолку на длинной лёгкой нерастяжимой нити, совершает колебания. На какую максимальную высоту над положением равновесия поднимается грузик, если его максимальная кинетическая энергия равно 0,5 Дж? Сопротивление воздуха не учитывать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта задача решается используя з-н сох-ия энергии: Еp=Eк. mgh=mv²/2.Отсюда h=v²/2g=Eк/mg=0.5Дж/(0,1кг*10м/с²)=0,5 м. Ответ:0,5м
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