Грузик массой m=100г, подвешенный к потолку на длинной лёгкой нерастяжимой нити, совершает колебания. На какую максимальную высоту над положением равновесия поднимается грузик, если его максимальная кинетическая энергия равно 0...

Физика
Грузик массой m=100г, подвешенный к потолку на длинной лёгкой нерастяжимой нити, совершает колебания. На какую максимальную высоту над положением равновесия поднимается грузик, если его максимальная кинетическая энергия равно 0,5 Дж? Сопротивление воздуха не учитывать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта задача решается используя з-н сох-ия энергии: Еp=Eк. mgh=mv²/2.Отсюда h=v²/2g=Eк/mg=0.5Дж/(0,1кг*10м/с²)=0,5 м. Ответ:0,5м
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