упростить выражение х+|1-x|+2|x-2|, если 1
Алгебра
упростить выражение х+|1-x|+2|x-2|, если 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+|1-x|+2|x-2|, если x=1, х+|1-x|+2|x-2 = х+|1-1|+2|1-2|=1+|0|+2|-1|= 1+0+2 = 3
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