что такое атмосфера

Биология
что такое атмосфера
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атмосфе́ра (от. др.-греч. ἀτμός — пар и σφαῖρα — шар) — газовая оболочка (геосфера), окружающая планету Земля.
Гость:
атмосфера-это воздушная оболочка (от греческого названия атмос-пар и сфера шар)
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