мальчик прошёл 25 км за 4ч.С какой скоростью он шёл?
Математика
мальчик прошёл 25 км за 4ч.С какой скоростью он шёл?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v= s/t= 25/4= 6,25 км/ч
Гость:
25 / 4 = 6,25 (км/ч) ответ: мальчик шел со скоростью 6,25 км/ч
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