Определите индукцию однородного магнитного поля, если на проводник длиной 20 см действует сила 25 мН. Проводник, по которому течёт ток силой 5 А, образует угол 30 с направлением силовых линий поля.
Физика
Определите индукцию однородного магнитного поля, если на проводник длиной 20 см действует сила 25 мН. Проводник, по которому течёт ток силой 5 А, образует угол 30 с направлением силовых линий поля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=BILSinα⇒B=F/(ILSinα)=25*10⁻³H/( 5A*0.2м*0,5)=0,05Тл
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