Определите индукцию однородного магнитного поля, если на проводник длиной 20 см действует сила 25 мН. Проводник, по которому течёт ток силой 5 А, образует угол 30 с направлением силовых линий поля.

Физика

Определите индукцию однородного магнитного поля, если на проводник длиной 20 см действует сила 25 мН. Проводник, по которому течёт ток силой 5 А, образует угол 30 с направлением силовых линий поля.

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