найдите высоту конуса, если площадь его осевого сечения равна 6 дм в квадрате, а площадь основания 8 дм в квадрате

Геометрия

найдите высоту конуса, если площадь его осевого сечения равна 6 дм в квадрате, а площадь основания 8 дм в квадрате

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