найдите высоту конуса, если площадь его осевого сечения равна 6 дм в квадрате, а площадь основания 8 дм в квадрате

Геометрия
найдите высоту конуса, если площадь его осевого сечения равна 6 дм в квадрате, а площадь основания 8 дм в квадрате
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s=πr^2 8=3.14*r^2 r^2=2.6 r=1.6 h=s/(2*r*1/2) h=6/1.6=3.75
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