создание предприятия и его защита

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Перед созданием предприятия следует найти свою "рыночную нишу", обратив внимание на ряд условий: • политические факторы — стабильность политической системы, защита собственности, инвестиций; • социально-экономические — состояние покупательной способности отдельных слоев общества, на удовлетворение нужд которых будет работать ваше предприятие; здесь же сле дует обратить внимание на возможную конкуренцию, движение инфляционных процессов, состояние финансово-кредитной системы; • правовые — наличие и состояние законодательной базы предпринимательства. Далее необходимо решить вопрос об организационно-правовой форме вновь создаваемого предприятия (АО, ООО, ЗАО,ЧП). При выборе формы следует учитывать стартовые условия вашего предприятия. Далее возникает вопрос об учредителях. При подборе учредителей следует учитывать: платежеспособность, деловую порядочность, полное взаимное доверие. Разрабатываются учредительные документы: Устав предприятия и Договор о создании и деятельности предприятия с указанием его организационно-правовой формы. Наряду с этим оформляется протокол № 1 собрания участников общества о назначении директора и председателя ревизионной комиссии. Затем открывается временный счет в банке, куда в течение 30 дней после регистрации предприятия должно поступить не менее 50% уставного капитала. Далее предприятие регистрируется по месту своего учреждения для получения свидетельства и включения предприятия в Государственный реестр предприятий. Здесь предприятию присваиваются коды классификатора предприятий и организаций. На заключительном этапе создания нового предприятия участники его полностью вносят свои учредительные взносы, открывают постоянный расчетный счет в банке, предприятие регистрируется в районной налоговой инспекции и всех фондах, заказывает и получает круглую печать и угловой штамп. С этого момента предприятие функционирует как самостоятельное юридическое лицо.