В минерале мирабилит, которій добівают в затоке Кара-Богаз-Гол содержится 44% натрий сульфата и 56% кристализационной воді. приведите по єтим даннім формулу минерала мирабилит
Химия
В минерале мирабилит, которій добівают в затоке Кара-Богаз-Гол содержится 44% натрий сульфата и 56% кристализационной воді. приведите по єтим даннім формулу минерала мирабилит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молекулярные массы: Натрия сульфат: 142,04 г/моль Вода: 18,02 г/моль Для нахождения соотношения составляющих веществ в соединении, разделим их процентное содержание на молекулярные массы: 44%/142,04:56%18,02=0,3098:3,1077. Делим почленно на меньшее значение: 0,3098/0,3098:3,1077/0,3098=1:10 Т.о., формула мирабилита: Na2SO4*10H2O
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