В минерале мирабилит, которій добівают в затоке Кара-Богаз-Гол содержится 44% натрий сульфата и 56% кристализационной воді. приведите по єтим даннім формулу минерала мирабилит

Гость: Гость:

Молекулярные массы: Натрия сульфат: 142,04 г/моль Вода: 18,02 г/моль Для нахождения соотношения составляющих веществ в соединении, разделим их процентное содержание на молекулярные массы: 44%/142,04:56%18,02=0,3098:3,1077. Делим почленно на меньшее значение: 0,3098/0,3098:3,1077/0,3098=1:10 Т.о., формула мирабилита: Na2SO4*10H2O