через точку D,лежащую между плоскостями альфа и бета,проведены прямые m и k. прямая m пересекает плоскости альфа и бета в точках M1 и M2 соответственно,а прямая k-в точках К1 и К2 соответственно. вычислите длину отрезка DM2,есл...

Геометрия

через точку D,лежащую между плоскостями альфа и бета,проведены прямые m и k. прямая m пересекает плоскости альфа и бета в точках M1 и M2 соответственно,а прямая k-в точках К1 и К2 соответственно. вычислите длину отрезка DM2,если М1М2=20 дм, М1К1:М2К2=3:7

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