через точку D,лежащую между плоскостями альфа и бета,проведены прямые m и k. прямая m пересекает плоскости альфа и бета в точках M1 и M2 соответственно,а прямая k-в точках К1 и К2 соответственно. вычислите длину отрезка DM2,есл...
Геометрия
через точку D,лежащую между плоскостями альфа и бета,проведены прямые m и k. прямая m пересекает плоскости альфа и бета в точках M1 и M2 соответственно,а прямая k-в точках К1 и К2 соответственно. вычислите длину отрезка DM2,если М1М2=20 дм, М1К1:М2К2=3:7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
треугольники DM1K1 и DM2K2 подрбны стороны относятсяы как 3 к 7 значит все стороны относятся 3к7 М1М2=20дм всего 7+3=10 частей 20/10=2 дм DМ2=7*2=14дм
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