Температура воздуха 20 градусов, точка росы 12градусов. Найти абсолютною и относительную влажность воздуха.
Физика
Температура воздуха 20 градусов, точка росы 12градусов. Найти абсолютною и относительную влажность воздуха.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для решения этой задачи используем формулу Ψ=Р/Р0*100%. ИЗ таблицы для давления насыщенного пара воды имеем: Р=17,5 мм.рт.ст –это для 20 0 Р0 =10,50мм.рт.ст. –это для точки росы,тогда Ψ=(10,5/17,5)*100%=60%. Абсолютная влажность это Р0 =10,7 г/м3
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