Найти площадь равнобедренного прямоугольного треугольника и его боковые стороны, если высота, опущенная на основание равна 10см.
Геометрия
Найти площадь равнобедренного прямоугольного треугольника и его боковые стороны, если высота, опущенная на основание равна 10см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AC=2h=20 AB^2+BC^2=AC^2 AB=BC 2AB^2=400 AB^2=200 AB=10√2 S=h*AC*1/2=20*10*1/2=100
Гость:
Площадь равна 200. Боковые стороны = 14.142 (корень квадратный из 200.
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