Найти площадь равнобедренного прямоугольного треугольника и его боковые стороны, если высота, опущенная на основание равна 10см.

Геометрия

Найти площадь равнобедренного прямоугольного треугольника и его боковые стороны, если высота, опущенная на основание равна 10см.

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