бригада из 5 плотников и 1 столяра выполнили работу. плотники получили по 200 руб, а столяр на 30 руб больше среднего заработка бригады. Сколько получил столяр за работу

Математика
бригада из 5 плотников и 1 столяра выполнили работу. плотники получили по 200 руб, а столяр на 30 руб больше среднего заработка бригады. Сколько получил столяр за работу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х средний заработок бригады х+30 рублей получил столяр 5+1= 6 человек составляет вся бригада (100*5+х+30):6=х (1000+х+30):6=х х+1030=6х 5х=1030 х=206 рублей средний заработок бригады 206+30=236 рублей получил столяр
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