бригада из 5 плотников и 1 столяра выполнили работу. плотники получили по 200 руб, а столяр на 30 руб больше среднего заработка бригады. Сколько получил столяр за работу

Математика

бригада из 5 плотников и 1 столяра выполнили работу. плотники получили по 200 руб, а столяр на 30 руб больше среднего заработка бригады. Сколько получил столяр за работу

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