длина прямоугольного поля 300 м, а ширина 200 м. найдите площадь поля и выразите ее в арах и гектарах.
Математика
длина прямоугольного поля 300 м, а ширина 200 м. найдите площадь поля и выразите ее в арах и гектарах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300*200=60000 м^2 1 га = 100 ар = 10000 м^2 60000 м^2 = 600 ар =6 га
Гость:
a=300, b=200, S=a*b, S=300*200=60000 м²=600 ар = 6 га
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