длина прямоугольного поля 300 м, а ширина 200 м. найдите площадь поля и выразите ее в арах и гектарах.

Математика

длина прямоугольного поля 300 м, а ширина 200 м. найдите площадь поля и выразите ее в арах и гектарах.

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