объем углекислого газа при нормальных условиях равен 10 в минус второй степени метров в кубе.определите объем этого газа при температуре 40 градусов цельсия и давлении 0,97*10 в пятой степени Па

Физика

объем углекислого газа при нормальных условиях равен 10 в минус второй степени метров в кубе.определите объем этого газа при температуре 40 градусов цельсия и давлении 0,97*10 в пятой степени Па

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