объем углекислого газа при нормальных условиях равен 10 в минус второй степени метров в кубе.определите объем этого газа при температуре 40 градусов цельсия и давлении 0,97*10 в пятой степени Па
Физика
объем углекислого газа при нормальных условиях равен 10 в минус второй степени метров в кубе.определите объем этого газа при температуре 40 градусов цельсия и давлении 0,97*10 в пятой степени Па
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача решается применяя закон Клапейрона:Р₀V₀/T₀=PV/T P₀≈10⁵Па T₀≈273K V₀=10⁻²м³ P=0.97*10⁵Па T=313K Испльзуя эти данные получаем:V=P₀V₀T/(PT₀)≈1,12*10⁻²м³.
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