точки E и F лежат соответственно на сторонах AD и BC. Дан параллелограмм ABCD при чем AE=ED, BF:FC=4:3 а) выразить вектор EF через векторы m=AB, n=AD б) может ли при каком либо значении x выполнятся равенство EF=xCD
Геометрия
точки E и F лежат соответственно на сторонах AD и BC. Дан параллелограмм ABCD при чем AE=ED, BF:FC=4:3 а) выразить вектор EF через векторы m=AB, n=AD б) может ли при каком либо значении x выполнятся равенство EF=xCD
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