при делении некоторого числа на 72 получится остаток равный 68. каким будет остаток если это же число разделить на 12
Алгебра
при делении некоторого числа на 72 получится остаток равный 68. каким будет остаток если это же число разделить на 12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n = mk + r, где n - делимое, m - делитель, k - частное, r - остаток n=72*k+68 n=12*m+r 72/12=6 так как 72/12 и получили целое число получаем n=12*6*k+68 ,но 68>12 , значит 68/12=5+8 получим остаток 8, 8
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